Melani, a Alba: “Perdona, pero yo solo tengo operadas las tetas”

Alba ha intentado tomarse bien las críticas de Melani durante la #Guerrarapera, pero en el momento que su compañera ha terminado el reto y ha continuado hablando, ha decidido no callarse nada. Una vez más, las preendientas se han enzarzado en un cruce de acusaciones y Alba no ha soportado que Melani criticara sus extensiones porque ella no ha pasado por el quirófano todavía. "Perdona, pero yo solo tengo operadas las tetas", le ha dejado bien clarito Melani más sincera y guerrera que nunca.