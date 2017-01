Melani, a Alba: “Me parece que eres patética, choni y muy vulgar”

Melani se ha subido al ring con la gorra bien ajustada y no se ha callada nada. La pretendienta ha fijado su objetivo en Alba y no se ha cortado un pelo: "Me pareces patética, choni y muy vulgar". Alba ha flipado casi tanto como lo han hecho Melani y Marta, pero ha decidido morderse la lengua porque ha entendido que formaba parte del reto y de la #Guerrarapera todo lo que estaba sucediendo.