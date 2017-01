Alba pide perdón a Diego por sentir tantísimo

Aunque en plató se resistió a dar su brazo a torcer, Alba dejó claro que no estaba teniendo una pataleta y tras el programa pidió hablar con Diego para pedirle perdón. La pretendienta le ha explicado a Diego que se pone cómo una loca en plató porque Melani no para de llamarle "estúpida" en bajito y que la pone muy nerviosa. Aun así, le ha pedido perdón por haber tenido una reacción tan desproporcionada y le ha prometido controlar sus sentimientos para no sufrir tanto.