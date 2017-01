Cita Rym y Joni (11/01/2017)

"No quiero que se rían de mí y no lo voy a permitir". Así ha terminado Rym su cita con Joni, tras aclarar la confidencia que salió del pretendiente en plató. Ambos sabían que la cita iba a ser movidita, Joni le ha admitido a la tronista que sí que había quedado con esa chica cuando no estaba en el programa, pero que al entrar de pretendiente cortó todo tipo de relación. Joni tiene claro que quiere estar con Rym, así que le ha propuesto quedarse un rato a solas para poder demostrarle que todo lo que estaba contando era verdad. La tronista estaba confusa, pero a la vez tenía la sensación de que Joni le estaba siendo sincero, así que ha decidido confiar en él.