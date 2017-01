Rym, a punto de perder el trono por Joni

Tras ver la tercera y decisiva cita de Rym y Joni tras salir a la luz la confidencia del pretendiente, Rym ha explicado que había estado muy afectada, pero que había comprobado que las fechas de la confidencia no coincidían con la entrada de Joni en el programa y que su corazón la pedía que confiara en él. Joni ha respirado tranquilo y se ha levantado a abrazar a su tronista, pero no ha sido el único que se ha levantado de la silla. Albert, Simbo, Juan, Luis y Alejandro también se han levantado para no volver a sentarse. Rym ha visto cómo sus sentimientos hacía Joni la dejaban sin el resto de pretendientes, quiénes no estaban dispuestos a soportar que se rieran de su tronista y de ellos.

Los pretendientes de Rym estaban indignados y fuera del plató con la sensación de que Joni se había reído de la tronista y ella no se estaba dando cuenta de nada. Rym ha decidido interrumpir esta especie de reunión de amigos para dejarles las cosas claras. La tronista les ha dejado claro que las fechas de la confidencia no coincidían con la llegada de Joni al plató y que él fuera del programa podía hacer lo que le diera la gana. Sin embargo, ellos no estaban de acuerdo y le han recordado que Joni ya había entrado al programa cuando habían sucedido los hechos, pero Rym no estaba dispuesta a cambiar de opinión.

Al final, los pretendientes de Rym han regresado a sus sillas y ella ha sentido desilusión porque se habían ido todos juntos del plató y no le habían dejado explicarse pero también, emoción. La tronista ha sentido que le importaba de verdad a sus chicos y sobre todo, a Albert.