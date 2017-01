Rym cree a Joni y se queda sin pretendientes

Tras ver la tercera y decisiva cita de Rym y Joni tras salir a la luz la confidencia del pretendiente, Rym ha explicado que había estado muy afectada, pero que había comprobado que las fechas de la confidencia no coincidían con la entrada de Joni en el programa y que su corazón la pedía que confiara en él. Joni ha respirado tranquilo y se ha levantado a abrazar a su tronista, pero no ha sido el único que se ha levantado de la silla. Albert, Simbo, Juan, Luis y Alejandro también se han levantado para no volver a sentarse. Rym ha visto cómo sus sentimientos hacía Joni la dejaban sin el resto de pretendientes, quiénes no estaban dispuestos a soportar que se rieran de su tronista y de ellos.