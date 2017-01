Rym, a sus pretendientes: “Si no estaba aquí puede hacer lo que le dé la gana”

Los pretendientes de Rym estaban indignados y fuera del plató con la sensación de que Joni se había reído de la tronista y ella no se estaba dando cuenta de nada. Rym ha decidido interrumpir esta especie de reunión de amigos para dejarles las cosas claras. La tronista les ha dejado claro que las fechas de la confidencia no coincidían con la llegada de Joni al plató y que él fuera del programa podía hacer lo que le diera la gana. Sin embargo, ellos no estaban de acuerdo y le han recordado que Joni ya había entrado al programa cuando habían sucedido los hechos, pero Rym no estaba dispuesta a cambiar de opinión.