Steisy, a Rym: “Moléstate en conocer a Alejandro de verdad”

Todo el mundo estaba esperando a que Rym nos contara si creía o no a Joni, pero Alejandro Santana ha aprovechado la ocasión para sincerarse con su tronista. Santana es un chico muy, muy sensible y tiene la sensación de que no le gusta lo suficiente a Rym como para dar todo lo que él lleva dentro. Rym le ha explicado que él no era el único protagonista de su trono y que tenía que entender que había otros chicos que le gustaban más que él, pero que quería que siguiera luchando por su corazón. Steisy, la extronista de Santana, le ha reprochado a Rym que no estuviera valorando el gran cambio que había dado Alejandro y lo mucho que le estaba demostrando.