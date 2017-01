Diego, tras el ranking de besos: “Me gustaría darle un abrazo a Melani si se deja”

A Diego se le ha presentado uno de los momentos más difíciles de su trono: hacer un ranking de besos. En el puesto número tres ha puesto a Melody, ya que con la pretendienta solo se había besado una vez, pero el momento tenso ha sido cuando ha tenido que elegir entre los besos de Alba y Melani. El tronista estaba muy dudoso, pero finalmente ha revelado que los besos que más le gustaban eran los de Alba. Algo que a Melani no le ha gustado nada y, aunque ha intentado llevar lo mejor posible la decisión, la pretendienta estaba afectada. "Me gustaría darle un abrazo a Melani si se deja", ha dicho Diego, que no ha tardado en levantarse y animar un poco a su pretendienta diciéndole que ella también le gustaba muchísimo y que iba a darle una cita para compensar el mal trago.