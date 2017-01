Rym dice adiós a Simbo: "No te quiero hacer perder el tiempo"

La cita entre ellos parecía que había hecho recuperar a la tronista la ilusión por él. Sin embargo, Rym ha sido sincera y ha confesado que no se ve capacitada a sentir tanto como él y le ha dado las gracias por todo el esfuerzo que ha puesto en conquistarla. "Si no existe la complicidad por parte de ella no pasa nada, no tengo que forzar nada", ha comentado Simbo que se ha ido con mucha pena en la cara.