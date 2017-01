Cita Rym y Luis (13/01/2017)

"Ojalá me gustase". Así ha terminado Rym su cita con Luis. Tras hacer un poco de yoga y hablar un rato sobre el resto de pretendientes, Rym le ha transmitido a Luis todo lo que pensaba sobre él. A la tronista le gusta mucho el positivismo y la alegría de su pretendiente, pero lejos de prometerle nada y hacerle ilusiones, le ha dicho que nunca se hubiese imaginado tener una cita con un chico diferente y que le agradece mucho como es. Luis ha agradecido las palabras de su tronista, pero aun así Rym tiene la sensación de que con él no avanza porque le cuesta mucho dar un paso hacia delante, "ojalá me gustase, ha confesado la tronista.