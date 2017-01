Marta, a Diego: “Contigo no siento lo mismo que sentía con Lukas”

Tras la cita que tuvieron en el cine, Marta se ha puesto en pie y se ha acercado a diego para decirle que no sentía lo mismo que sentía con Lukas y que, aunque era un chico muy guapo, no le trasmitía lo que ella necesitaba. La pretendienta ha sacado su lado más sincero y ha reconocido que no podía ser ella misma y que no se acordaba de Diego cuando llegaba a su casa. Algo que el tronista ha entendido a la perfección.