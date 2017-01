Pietra también quiere conocer a Fabio

Pietra ha vuelto a 'Mujeres y hombres'. Después de pretender a Xavi, la expretendienta quiere conocer a Fabio. Además ha explicado que ha estado hablando con el nuevo tronista por redes sociales, pero ya no lo hace. Pero a quien no le ha hecho ningún gracia su presencia, ha sido a Mamen. La futura pretendienta de Fabio le ha dicho que lo va a tener difícil porque al nuevo tronista no le gustan las rubias, es más de morenas.