Rym, a Luis: “No puedo avanzar más contigo, no me sale intimar”

Tras ver el reto de Luis, Rym se ha sincerado con su pretendiente porque no podía seguir avanzando con él. "Te quiero agradecer que siempre te preocupes por hacerme sonreír, pero prefiero ser sincera y no hacerte ilusiones", le ha dicho la tronista. Luis estaba desconcertado, pero ha aprovechado para decir que ni si quiera le había dado la oportunidad de conocerse y, aunque Rym le ha explicado que no podía avanzar con él porque no le salía intimar, Luis ha confesado que ha estado con chicas, que estaban muy por encima suya, que se han enamorado de él por su personalidad. Aun así la tronista tenía tomada la decisión y se ha despedido de Luis proponiéndole tener una bonita amistad.