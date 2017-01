Rym lo pasa de miedo con Luis

Con una careta y lentillas rojas, Luis ha a aparecido por detrás del trono para asustar a su tronista. Y lo ha conseguido. Rym no esperaba que apareciera detrás y ella y la cogiera la chaqueta. Pero no podía ser de otra manera porque con la cara que traía, no le podía reconocer ni su madre. "Te los ha currado y me has asustado", le ha dicho Rym tras tocarle la cara tímidamente. Además Emma ha destacado que Luis ha tenido mucha actitud en el reto.