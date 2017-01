Diego reparte sus citas y Alba se enfada por no ser la primera elegida... ¿Cita 'anti-crisis'?

Diego ha repartido sus citas y Alba se ha enfado porque ha elegido a Lola la primera para tenerla. Ante esto, Diego se ha molestado y ha dicho que siempre está enfadada, que le den o no la cita reacciona mal y que este nuevo encuentro es para ver si de verdad esto va para adelante o no. Melodi, por su parte, ha sido la más perjudicada y ha comentado que parece que si no se pone una mala cara no te dan una cita...