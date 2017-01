Melani, a Alba: "Te vas de risas con Lola después de saber que le ha gustado a Diego"

Melani y Lola se han envuelto en una discursión que ha vuelto a desatar la polémica dentro del plató. Melani piensa que Lola es una falsa porque cuando vino el primer día dijo que no le caía bien ninguna de las pretendientas y, sin embargo, después iba de amiguita con Alba. También, ha criticado que Alba estuviese de risistas con la nueva pretendienta cuando Diego acababa de decir que era una chica que le había gustado mucho. Lola ha explicado que Alba no le había hecho nada y que simplemente tenían una relación cordial, pero que de Melani no quería saber absolutamente nada.