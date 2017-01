Fabio llena el plató de 'MyH': 27 pretendientas que podrán conocerle

Fabio tiene 26 años y viene dispuesto a encontrar una chica simpática, trabajadora y ambiciosa. El nuevo es tronista es de Gran Canaria, pero ha estado viajando por todo el mundo. Fabio es noble, caballeroso y respetuoso y trabaja como modelo y empresario. Nunca se ha enamorado, no sabe lo que es sentir por una persona, pero tiene de referente el amor de sus padres y cree que ahora es su oportunidad de encontrar la chica que le robe el corazón.

Con traje azul, camisa blanca y con 27 rosas rojas en la mano, así ha sido la primera entrada de Fabio al plató de 'Mujeres y hombres'. Él es todo un caballero y ha ido dando dos besos yn una flor a todas las chicas que han venido a conocerle. ¿Pero cómo es el nuevo tronista? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le gustan las chicas?... Estas son algunas de las preguntas a las que ha contestado Fabio tras sentarse por fin en su trono. Está muy contento de estar en el programa, porque llevaba más de tres años fuera de España y tenía muchas ganas de volver. Como él mismo se ha descrito, él es una persona que a la que le gusta mucho viajar y conocer sitios nuevos y, por eso, decidió vivir primero en Ecuador y después en Perú donde trabajó en dos realities. "Soy un chico deportista, con ambiciones, con bastante personalidad y trabajador", ha asegurado en plató, y eso sí le gustan las chicas que "no son mentirosas. Odio las mentiras", ha resaltado. ¡Bienvenido Fabio!

El nuevo tronista ha querido sorprender a su padre y, tras dos años sin verle, se ha presentado en su trabajo para compartir con nosotros un emotivo reecuentro. Fabio admira mucho a su padre, pero la distancia les ha separado durante una larga temporada, que ahora recuperarán. El padre de Fabio está contentísimo y orgulloso de su hijo y le anima a que encuentre el amor dentro del programa.

En este primer día, hemos descubierto que Fabio no es de piedra y menos cuando se trata de su familia. El tronista fue a sorprender a su padre al trabajo porque llevaba más de dos años sin estar con él y al ver las imágenes, se ha emocionado. "Le he echado bastante de menos. Aunque yo soy muy frío, no lo suelo mostar que le quiero. Aunque de vez en cuando desparezca o no conteste en una semana, que me parece muy feo. Aprovecho desde aquí, delante de toda España para decirles que les quiero muchísimo y me alegro montón de volver a estar otra vez aquí en España", ha asegurado muy emocionado el tronista.