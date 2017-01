Fabio se emociona con su padre

En este primer día, hemos descubierto que Fabio no es de piedra y menos cuando se trata de su familia. El tronista fue a sorprender a su padre al trabajo porque llevaba más de dos años sin estar con él y al ver las imágenes, se ha emocionado. "Le he echado bastante de menos. Aunque yo soy muy frío, no lo suelo mostar que le quiero. Aunque de vez en cuando desparezca o no conteste en una semana, que me parece muy feo. Aprovecho desde aquí, delante de toda España para decirles que les quiero muchísimo y me alegro montón de volver a estar otra vez aquí en España", ha asegurado muy emocionado el tronista.