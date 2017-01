Cita Fabio y Mamen (19/01/2017)

"Mamen antes no me gustaba, pero ahora sí". Con esta sensación ha terminado Fabio su primera cita con la pretendienta. El tronista se ha dado cuenta de que Mamen es una de las chicas más madura y con más personalidad de su trono, pero no se esperaba que en la cita estuviese tan fría y distante, por lo que, le ha propuesto estar un ratito sin cámaras para poder soltarse. Mamen está encantada con la conexión que había tenido con Fabio y ambos tienen claro que quieren seguir conociéndose.