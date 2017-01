Fabio, a Diego: "Tu actitud parece de niño"

Después de lanzarse varias pullitas sin conocerse en persona, los dos tronistas se han visto las caras por primera vez en 'Mujeres y hombres'. Aunque en un primer momento el encuentro ha sido cordial, la cosa ha cambiado cuando han ido pasando los minutos. A ninguno de los dos, le ha hecho gracia los comentarios que ha hecho el uno del otro y así lo han hecho saber en plató. A Diego, su nuevo compañero no le parece para tanto, las fotos de Fabio están retocadas y el photoshop hace milagros. "Para mí queda muy pobre de tu parte que tú me estés haciendo burla, yo en otro continente y tú te estás riendo de mí haciendo esos comentarios, yo no te conozco de nada", le ha dicho muy molesto Fabio a Diego. "Yo dije cuanto más alto, más torpe", esta fue unas de las declaraciones que hizo Diego que no le ha gustado nada a Fabio.