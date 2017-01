Pique entre tronistas: Diego y Fabio intentarán llevarse bien en 'MyH'

Después de lanzarse varias pullitas sin conocerse en persona, los dos tronistas se han visto las caras por primera vez en 'Mujeres y hombres'. Aunque en un primer momento el encuentro ha sido cordial, la cosa ha cambiado cuando han ido pasando los minutos. A ninguno de los dos, le ha hecho gracia los comentarios que ha hecho el uno del otro y así lo han hecho saber en plató.

A Diego, su nuevo compañero no le parece para tanto, las fotos de Fabio están retocadas y el photoshop hace milagros, ha comentado. "Para mí queda muy pobre de tu parte que tú me estés haciendo burla, yo en otro continente y tú te estás riendo de mí haciendo esos comentarios, yo no te conozco de nada", le ha dicho muy molesto Fabio a Diego. "Yo dije cuanto más alto, más torpe", esta fue unas de las declaraciones que hizo Diego que no le ha gustado nada a Fabio.

Pero uno de los comentarios que le han sentado muy mal a Diego, ha sido cuando le ha llamado "chiquitito". Porque él no será tan alto como Fabio, pero tampoco es tan bajito como él dice, lo que pasa es que su compañero es muy alto. Rym les ha pedido que se tranquilizaran porque así no iban a ir a ningún lado, además iban a compartir mucho tiempo juntos a apartir de ahora.

Rym piensa que al final se van a llevar bien porque son "dos chicos muy majos", ha subrayado la tronista. Pero Emma por ahora tiene sus dudas. Y de repente, la situación ha cambiado, Fabio se ha puesto serio y ha pedido perdón por sus comentarios. "Lo de chiquitín estuvo de más, y te pido disculpas si te he ofendido", le ha dicho el nuevo tronista a su compañero, porque él es un hombre, "y sé admitir mis errores", ha puntualizado. Diego también se ha arrepentido, "si te he ofendido en algo, te pido disculpas", le ha dicho acto seguido a Fabio. Y han sellado la paz con un apretón de manos. ¿Cuánto les durará?