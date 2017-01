Fuego máximo entre Rym y Albert

'Chispas' se queda corto para definir lo que ha saltado entre Rym y Albert en el reto del milímetro. Sin dejar de mirarla a los ojos, Albert ha demostrado lo mucho que le gusta su tronista y las ganas que tiene de besarla. Pese a que no se han besado, Rym ha confesado que con Albert hay un feeling muy especial que no piensa ocultar. Tras tener a tan cerquita a sus pretendientes, la tronista ha elegido al afortunado que tendrá con ella una cita. La verdad es que su elección no has sorpendido mucho...