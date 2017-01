Así ha sido el golpe bajo de Rocío a Olvido

La consejera del amor más cruda de 'MyH' es sin duda Olvido Hormigos. No todas las pretendientas aguantan la acidez de la exconcejala y un buen ejemplo de ello es Rocío. La pretendienta de Fabio no ha tenido pelos en la lengua a la hora de lanzarle un golpe bajo a Olvido claro que, Olvido no estaba por la labor de quedarse de brazos cruzados... Golpes bajos de ida y vuelta en el plató de 'MyH'.