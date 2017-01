Fabio se pone nervioso con Steisy: “A una mujer se la trata con respeto y educación”

Nervios, piropos y seducción. Así ha sido el primer encuentro entre Steisy y Fabio, en el que ha surgido una especie de atracción no resuelta, que al parecer ya existía y que ha desatado los celos de las pretenidentas del tronista. Fabio se ha puesto nervioso con la presencia de Steisy y ha reconocido que era una chica atractiva y simpatica, en la que ya se había fijado cuando estaba en Perú. Steisy ha asegurado que tenía muchas ganas de conocerlo y que encima, en persona había superado sus expectativas. De hecho la extronista estaba tan encantada de poder hablar con Fabio que ha pronunciado unas palabras que han hecho que las pretendientas del nuevo tronista entrasen en cólera "es como el chico que todas quieren, chulo, guapo, que no se enamora, pero que tiene sentimientos y trata a las mujeres como una reina", ha dicho. Las pretendientas han intentado desmentir que a su tronista le gustase Steisy, pero él ha insistido en que desde Perú había visto a más chicas y que no se había fijado tanto en ellas.