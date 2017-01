Gabi, a Mamen: “Mido un metro cincuenta, pero me funciona el hemisferio izquierdo”

A las pretendientas de Fabio no les ha hecho ninguna gracia la actitud cañera con la que ha entrado Gabi al programa, pero ella se ha encargado de dejarles claro que no las tiene miedo y que no es que tenga dos caras, es que se ha dado cuenta de que "La Mamen" ha ido a por ella. Mamen le ha explicado que quedaba muy feo utilizar el artículo delante del nombre, pero a Gabi le ha dado igual y ha comenzado a hablar de las actividades nocturnas de su rival. Por supuesto, Mamen no se ha callado y las pretendientas han comenzado un combate lingüístico en el que la altura ha sido un arma de doble filo.