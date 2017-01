Perla y Rocío sacan las uñas contra Steisy

Tras esta presentación, la música ha empezado a sonar y Steisy se ha dispuesto a hacer su mítico baile, pero esta vez acompañada de Fabio. Ante esta situación, Perla y Rocío se han levantado de su silla para coger a su tronista y evitar que entre ellos hubiese más acercamiento, pero aunque Steisy se ha apartado del lado de Fabio para dejar espacio a las pretendientas, se ha percatado de que él solo la estaba mirando a ella, a pesar de estar acompañado de sus chicas. Ante esto, Fabio ha confesado que Steisy le gustaba porque tenía mucha personalidad y no le hacía falta faltar el respeto a nadie para darse a conocer. A lo que ella ha contestado "me gusta Fabio porque es muy caballeroso". El tonteo entre los tronistas era evidente y no se ha acabado hasta que Emma ha pedido a Steisy que volviese a su sitio.