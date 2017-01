Gabi, a sus rivales: "Niñas ubíquense, váyanse a estudiar algo"

El bando de pretendientas de Fabio se ha convertido en un volcán que estalla cuando menos nos lo esperamos. En esta ocasión, Rocío estaba discutiendo con Alessandra por un tema de aumentos de pechos y pestañas postizas, cuando Gabi se ha puesto en pie y le ha comunicado a Fabio que se marchaba a su casa. La pretendienta ha vuelto a tener un intercambio de palabras con Mamen y tiene claro que ella ha estudiado muchísimo, y que no le merece la pena estar en un lugar dónde las chicas están todo el rato discutiendo y criticando el físico de unas y otras. Fabio se ha quedado helado porque no entendía nada y le ha pedido a Gabi que se centrara en él y se olvidara del resto, pero ella ha tenido claro que el plató no era su lugar.