Marta revoluciona a las pretendientas: ¡Quiere conocer a Diego!

Diego había empezado a recuperar la sonrisa con la llegada de Daniela, pero en el momento que Marta ha tomado la palabra para decirle que ella también le quería conocer, ha brillado de felicidad. Una felicidad que no han compartido sus pretendientas, quiénes se han empezado a poner nerviosas y han comentado que Mamen les había dicho que el tronista no era el prototipo de chico que le gustaba a su hermana. Mamen y Marta han negado la mayor y Diego no ha dudado en aceptar a Marta como pretendienta. La joven tiene 21 años, está estudiando y aunque nunca había pensado venir al programa, Diego tiene algo que le ha llamado la atención.