Steisy da calabazas a Fabio: "Tengo que conocerte más para sentarme ahí"

En el anterior programa, Fabio se quedó con las ganas de proponerle a Steisy una cita y ha decidido lanzarse a la piscina y entregarle a la extronista su última rosa. Steisy la ha aceptado encantada, pero ha querido ser sincera con él y le ha dado calabazas. Fabio asegura que no sabe bien quién es Steisy y ella le ha invitado a buscarla en Google, no se siente preparada para sentarse a conocerle porque de momento no le gusta lo suficiente y ella cuando se sienta, lo da todo. Fabio se ha tomado muy bien las calabazas de la extronista y ha asegurado que con esa reacción le gustaba todavía un poco más.