Hermeregildo, un caballero para Marta

Con un nombre de tradicción familiar, Hermeregildo ha conseguido controlar los nervios del primer día en televisión y le ha contado a Marta cómo es su vida derrochando humildad y saber estar. Tiene 20 años y es de un pueblo de Badajoz aunque nació en Guadalajara y actualmente vive en Salamanca. Se dedica al automovilismo, ha tenido una relación de cuatro años que se terminó por los celos y ha querido saber si a Marta le importaba que no tuviera una familia con mucho dinero. La tronista le ha explicado que a ella no le importa que los chicos tengan o no estudios, ni el poder adquisitivo de sus familias, pero en plató todo el mundo no ha terminado de creerla.