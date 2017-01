Marta, a Jordi: "Mi experiencia con los futbolistas ha sido muy mala"

Jordi se ha lanzado a piscina y se ha presentado a Marta como un chico muy aventurero que juega al fútbol y a la tronista no le ha hecho mucha gracia porque ella ya ha estado con un futbolista y no le salió muy bien. Los asesores del amor han intentado que la tronista nos diera el nombre del jugador del Barça con el que había estado, pero no han tenido suerte. Jordi ha continuado su presentación asegurando que tuvo una lesión de rodilla, que está aprendiendo a cocinar para invitar a Marta a un estupendo arroz de montaña típico de Andorra y que no le importaría cambiar de ciudad por amor.