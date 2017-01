Marta, a Facu: "Después de lo que he visto no te quiero conocer, aunque yo te pedí"

Marta tiene las cosas claras y no se lo ha pensado dos veces a la hora de dejar a Facu fuera de su trono. A la nueva tronista no le ha gustado el comportamiento de su aspirante a pretendiente, al que ha acusado de haber tonteado con Rym. "He visto que te da igual ocho que ochenta. No has perdido el tiempo, ni habías llegado y ya estaba ligando con la otra tronista", se ha quejado. "Le pregunté que tal le iba en el trono. Igual lo que tienes aquí no es oro todo lo que reluce. Yo no sabía que venía a conquistarte a ti", ha tratado de defenderse Facu sin obtener en Marta el efeto esperado.