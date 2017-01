Diego, a Alba: ¿Te has encontrado con tu ex en una sala de fiesta?

Tras aclarar la anterior confidencia, en la que Alba aseguraba que le habían dicho que Diego ya no sentía lo mismo por ella, el tronista ha confesado que él también tenía una información sobre Alba que quería aclarar "¿Has ido a una sala de fiesta donde estaba tu ex?", le ha preguntado a la pretendienta. Antes de que Alba terminase de negar rotundamente esta información, Olaya ha interrumpido para decir que tenía pruebas sobre la confidencia "habló con él por una red social y tras decirle donde iban a salir, Alba le contestó que iba a ir a liarla", ha contado la colaboradora, mientras enseñaba los mensajes a Diego. La pretendienta estaba tranquila y ha explicado que no había tenido nada con esos chicos y que eran solo amigos.