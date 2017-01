Jessica desmiente que hable con un chico fuera: “Esto es mentira, no es lo que parece”

Alessandra se ha puesto en pie en medio del plató para contarle a Fabio una confidencia que tenía sobre una de sus pretendientas. Al parecer alguien envió a Alessandra una captura de una conversación de instagram en la que Jessica hablaba con un chico y le decía "son unas pesadas, pero ya sabes que lo nuestro no lo cambio por nada". Fabio no daba crédito a lo que estaba escuchando y, aunque ha intentado creer en la palabra de Jessica, tras ver la conversación y la actitud que estaba teniendo la pretendienta, se han generado dudas tanto por su parte como por la parte de algunos colaboradores. La pretendienta estaba tranquila y ha intentado desmentir la información "esto no es lo que parece, esto es mentira", pero Fabio no entendía cómo no se acordaba con quién estaba hablando en ese momento.