Fabio, a Leona: "La que miente una vez, miente dos. Ya no estoy interesado en ti"

Aunque Leona ha intentado excusarse y ha asegurado que se han malinterpretado los comentarios en los que dice que está en el programa por dinero, Fabio no la ha creído y ha lamentado la decisión que tomó al quedarse con ella y no darle esa oportunidad a otras chicas que seguro que se lo merecían más. "La que miente una vez, miente dos. Ya no estoy interesado en ti", ha sentenciado el tronista pidiéndole que abandonase el plató del programa.