Alba: "No creo que se pueda sacar de donde no hay, es mejor cortarlo aquí"

A Alba le ha dolido mucho que Diego no le defendiera cuando han sacado una confidencia suya y Daniela le ha hecho una caricatura para burlarse, pero lo que más daño le ha hecho y le ha llevado a tomar de nuevo la decisión, ha sido ver que Diego volvía a no querer tener una cita con ella. Alba le ha pedido a Emma unos segundos para tranquilizarse y después le ha explicado a Diego que su relación no iba a ningún sitio y que por mucho que se gusten, así no podían continuar: "No creo que se pueda sacar de donde no hay, es mejor cortarlo aquí". A Diego le ha dolido que Alba dijera una vez más, que no la defiende, pero en esta ocasión no ha podido hacer mucha fuerza con el tema porque no lo había hecho. Alba tenía claro que así no podían continuar y antes de que la cosa se pusiera más complicada, se ha despedido de su tronista. Lo que nadie esperaba es que Fabio rompiera la tensión que se había creado en plató, pidiendo a Alba una cita. La pretendienta no podía creer lo que estaba pasando y le ha explicado a Fabio que no se iba porque no le gustara Diego, sino porque le gustaba demasiado y no quería sufrir.