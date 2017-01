Diego se rompe al ver marchar a Alba definitivamente: "Si me echas de menos vuelve e intentamos llevarnos bien"

Hay ocasiones en las que el amor no es suficiente y Alba ha querido que su historia de amor con Diego no tuviera un final mucho peor . La pretendienta tiene la sensación de que su relación no termina de avanzar y ha decidido marcharse definitivamente . Diego la ha dejado marchar, pero se ha roto en el trono porque lo único que no se puede controlar son los sentimientos y él por Alba, los tiene .

A Alba le ha dolido mucho que Diego no le defendiera cuando han sacado una confidencia suya y Daniela le ha hecho una caricatura para burlarse, pero lo que más daño le ha hecho y le ha llevado a tomar de nuevo la decisión, ha sido ver que Diego volvía a no querer tener una cita con ella. Alba le ha pedido a Emma unos segundos para tranquilizarse y después le ha explicado a Diego que su relación no iba a ningún sitio y que por mucho que se gusten, así no podían continuar: "No creo que se pueda sacar de donde no hay, es mejor cortarlo aquí". A Diego le ha dolido que Alba dijera una vez más, que no la defiende, pero en esta ocasión no ha podido hacer mucha fuerza con el tema porque no lo había hecho. Alba tenía claro que así no podían continuar y antes de que la cosa se pusiera más complicada, se ha despedido de su tronista. Lo que nadie esperaba es que Fabio rompiera la tensión que se había creado en plató, pidiendo a Alba una cita. La pretendienta no podía creer lo que estaba pasando y le ha explicado a Fabio que no se iba porque no le gustara Diego, sino porque le gustaba demasiado y no quería sufrir.

Diego no parecía dispuesto a mover un dedo para impedir una nueva marcha de Alba, pero Emma García les ha pedido que se despidieran como la ocasión lo merecía porque era más que evidente que ambos lo estaban pasando mal. Los jóvenes se han plantado en mitad el plató y cuando todos esperábamos que se besaran apasionadamente, Diego le ha dicho a Alba que tenía razón y que quizás lo mejor era que se marchara, que si en algún momento le echaba mucho de menos, podía volver e intentar llevarse bien. A Alba le ha parecido una buena idea, pero se ha despedido de su tronista sin ser ella misma, sin dejarse llevar he intentado en todo momento controlar el beso que Diego le quería dar. Esta historia de amor no se podía terminar así y la presentadora les ha pedido que se volviera a despedir, pero ambos tenían claro que su historia necesitaba un respiro y que no tenía que terminar con un beso.

No ha hecho nada para impedirlo pero al ver a Alba salir del plato definitivamente, los sentimientos se han apoderado de Diego y un abrazo de Emma García ha sido suficiente para que el tronista se rompiera por primera vez en el trono. Con los ojos llenos de lágrimas, Diego ha explicado que a él le cuesta muchísimo trabajo demostrar sus sentimientos, decir "Te quiero" o reconocer que igual Alba tenía razón y no siempre había estado a la altura con él, pero que eso no significaba que él no sienta lo mismo o más que las personas que sí demuestran sus sentimientos. Era la primera vez que veíamos a Diego llorando en plató y sus pretendientas se han quedado bloqueadas. Estefanía ha sido la única que se ha atrevido a levantarse para intentar que su tronista recuperara la sonrisa y él se lo ha agradecido.