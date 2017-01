Diego, a Alba: "Si me echas mucho de menos, vuelve e intentamos llevarnos bien"

Diego no parecía dispuesto a mover un dedo para impedir una nueva marcha de Alba, pero Emma García les ha pedido que se despidieran como la ocasión lo merecía porque era más que evidente que ambos lo estaban pasando mal. Los jóvenes se han plantado en mitad el plató y cuando todos esperábamos que se besaran apasionadamente, Diego le ha dicho a Alba que tenía razón y que quizás lo mejor era que se marchara, que si en algún momento le echaba mucho de menos, podía volver e intentar llevarse bien. A Alba le ha parecido una buena idea, pero se ha despedido de su tronista sin ser ella misma, sin dejarse llevar he intentado en todo momento controlar el beso que Diego le quería dar. Esta historia de amor no se podía terminar así y la presentadora les ha pedido que se volviera a despedir, pero ambos tenían claro que su historia necesitaba un respiro y que no tenía que terminar con un beso.