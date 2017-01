Diego se rompe tras la marcha de Alba: "Para que digan que los boxeadores no lloran"

No ha hecho nada para impedirlo pero al ver a Alba salir del plato definitivamente, los sentimientos se han apoderado de Diego y un abrazo de Emma García ha sido suficiente para que el tronista se rompiera por primera vez en el trono. Con los ojos llenos de lágrimas, Diego ha explicado que a él le cuesta muchísimo trabajo demostrar sus sentimientos, decir "Te quiero" o reconocer que igual Alba tenía razón y no siempre había estado a la altura con él, pero que eso no significaba que él no sienta lo mismo o más que las personas que sí demuestran sus sentimientos. Era la primera vez que veíamos a Diego llorando en plató y sus pretendientas se han quedado bloqueadas. Estefanía ha sido la única que se ha atrevido a levantarse para intentar que su tronista recuperara la sonrisa y él se lo ha agradecido.