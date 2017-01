Diego no quiere perder el tiempo con Melody

Melody tenía la sensación de que su problemilla de comunicación con Diego se había solucionado, pero el tronista creía que no estaba solucionado y ha decidido expulsarla. Diego aprendió la lección de no forzar las cosas con Gisela y no ha querido que le volviera a pasar lo mismo. Melody ha aceptado la decisión de Diego con mucha elegancia y ha abandonado el plató.