Melani, a Alba: "No me burlo de tu acento, pero tú no sabes hablar"

Diego ha querido saber qué signo del zodiaco eran sus pretendientas y se ha vuelto a liar. Melani y Alba han resultado ser las dos Capricornio y de ahí han pasado a chillarse en el oído, llamarse "chonis", criticar sus respectivos peinados y discutir por el acento andaluz de Alba. Un detalle que Melani ha querido aclarar delante de todo el mundo: "No me burlo de tu acento, el acento andaluz me parece muy gracioso, pero tú no sabes hablar".