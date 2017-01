Albert nunca se va a olvidar de Rym: ¡Se ha tatuado su nombre! 😱😱

A Albert le sentó fatal que Rym no le diera una cita en el último programa y no ha querido entrar en plató porque estaba muy afectado. La tronista ha tenido la sensación de que Albert se iba a marchar y no ha dudado en ir a la sala VIP para hablar con él. El pretendiente le ha explicado a Rym lo importante que estaba siendo para él y a ella le estaba sonando a despedida, pero no. Albert siente tanto por Rym que se ha tatuado su nombre, "Estás loco", ha asegurado la tronista ante semejante acto, pero estaba feliz y no ha podido contener su alegría, ni los besos.