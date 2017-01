Facu la lía parda y decepciona a las tronistas

En un intento de explicar a los pretendientes de Marta por qué le gustaban las dos tronistas, Facu ha cometido un error de los gordos y ha causado una gran decepeción en las tronistas. Al pretendiente no se le ha ocurrido decir otra cosa que: "Me gustan porque son dos chicas monas, si pesaran 40 kilos más, igual no me gustaban". Un comentario muy desafortunado, que Facu ha intentado arreglar como ha podido.