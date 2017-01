Marta supera su orgullo y pide cita con Facu

Facu se ha puesto en pie para intentar seducir a Rym y se ha encontrado con una situación que no esperaba. Marta se ha comido su orgullo, le ha pedido perdón y le ha pedido una cita. Un gesto que le ha gustado mucho al pretendiente, pero que no le ha terminado de convencer porque le ha respondido con un "me lo tengo que pensar". En plató, no podían creer lo que estaba pasando y Facu ha terminado cambiando de opinión y aceptando tener una cita con las dos tronistas, lo que no sabía era la que estaba a punto de liarse por su culpa.