Rym no soporta los celos de Marta: "¿No crees que has sido un poco niñata?"

Rym estaba intentado explicar que a ella no le importaba en absoluto que Facu tuviera cita con las dos porque ella es mucha mujer y está muy segura de sí misma, pero Marta se ha dado por aludida y la tensión ha ido en aumento. A Marta no le hace gracia que a Facu le guste Rym y mucho menos, que ella ponga en duda lo mujer que es. Rym ha intentado explicarle que la entendía, pero que estaba teniendo reacciones de niñata que no le favorecían nada en su trono, pero Marta no parecía dispuesta a entender la postura de su compañera de trono.