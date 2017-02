Una confidencia de Iván convierte el trono de Rym en un mar de lágrimas 😢😢

Marta estaba haciendo su ranking de confianza y la cara de Rym era un auténtico poema. Ante esta situación y la discusión que tuvieron en el anterior programa, Emma García ha querido saber por qué le caía tan mal su compañera de trono y se ha vuelto a liar. Rym ha intentado explicar que Marta no le caía mal, pero que le había molestado su actitud con Facu, pero Olvido Hormigos ha metido cizaña y las tronistas han vuelto a enfrentarse. Facu parecía ser el único motivo que las separaba y Olaya ha resultado ser la solución para unirlas de nuevo. Marta y Rym no tienen nada en contra la una de la otra y no están dispuestas a enfadarse por ningún hombre.

A Rym no le gustan los malos rollos, pero aprovechando la situación con Facu, le ha advertido a Juan que no le hacía ninguna gracia que se fueran a cenar juntos. Juan ha intentado explicarle lo que había sucedido, pero Iván ha pedido la palabra y la ha liado. El extronista le ha pedido a Juan que le contara a Rym lo que le había dicho a él en el tren. Al parecer, el pretendiente le dijo que Marta era muy guapa, pero que él quería seguir conociendo a Rym porque ya empezaba a tener sentimientos por ella. Rym ha parecido tomarse bien la noticia porque era algo sin demasiada importancia, pero según iban pasando los minutos se ha derrumbado en el trono. La tronista está sometida a mucha presión y solo el consuelo de sus chicos ha servido para que volviera a recuperar la sonrisa.

Superado el sofoco, muy nerviosa he intentado no mirar a sus pretendientes a la cara, Rym se ha puesto en pie para quitarle la pajarita y despedir a tres de sus pretendientes. La tronista le ha explicado a Sergio que se había enterado de que había tenido algo más que un rollete con una de sus mejores amigas y que aunque, le gustaba mucho, no podía seguir conociéndole. Sergio ha querido saber de quién se trataba, pero la tronista no estaba dispuesta a desvelar el nombre de su amiga.

Rym se ha armado de valor y tras expulsar a Sergio ha continuado con su limpia de pretendientes. Aunque Luised no estaba en plató, la tronista ha mirado a cámara y le ha mandado un mensaje. Le parece un chico estupendo y se lo pasó muy bien en la cita que tuvieron, pero no quiere seguir conociéndole. Todavía faltaba un pretendiente por expulsar y Rym se ha acercado a Albert, quién se ha llevado un buen susto. Por un segundo, el pretendiente ha pensado que Rym le iba a expulsar y se ha puesto muy, muy nervioso. Pasado el susto, Rym se ha acercado a Carlos y le ha despedido con mucha delicadeza.