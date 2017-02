Olvido Hormigos, a Jaime, pretendiente de Marta: "¿Eres el infiltrado gay?"

En plató todo el mundo ha tenido claro que entre Marta y Jaime había existido un flechazo, pero Olvido ha tenido la sensación de que la tronista no se terminaba de fiar de Jaime porque era demasiado parecido a ella y ha llegado a afirmar que pensaba que Jaime era "un infiltrado gay". Un pensamiento que también habían tenido algunos de sus rivales, pero que Jaime ha intentado desmentir. El pretendiente ha asegurado que él no es homosexual, que le encantan las mujeres y que no necesita ir lleno de tatuajes para ser más macho porque él tiene su propia personalidad.