Rym y Marta, ¿amigas o enemigas?

Marta estaba haciendo su ranking de confianza y la cara de Rym era un auténtico poema. Ante esta situación, Emma García ha querido saber por qué le caía tan mal su compañera de trono y se ha vuelto a liar. Rym ha intentado explicar que Marta no le caía mal, pero que le había molestado su actitud con Tito, pero Olvido Hormigos ha metido cizaña y las tronistas han vuelto a enfrentarse. Facu parecía ser el único motivo que las separaba y Olaya ha resultado ser la solución para unirlas de nuevo. Marta y Rym no tienen nada en contra la una de la otra y no están dispuestas a enfadarse por ningún hombre.