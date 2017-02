Rym expulsa a Sergio: "Has tenido algo más que un rollete con una amiga mía"

Muy nerviosa he intentado no mirar a sus pretendientes a la cara, Rym se ha puesto en pie para quitarle la pajarita y despedir a tres de sus pretendientes. La tronista le ha explicado a Sergio que se había enterado de que había tenido algo más que un rollete con una de sus mejores amigas y que aunque, le gustaba mucho, no podía seguir conociéndole. Sergio ha querido saber de quién se trataba, pero la tronista no estaba dispuesta a desvelar el nombre de su amiga.